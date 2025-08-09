Fostul ministru al Mediului: „Pădurile sunt primele pe lista de tăieri”. Mircea Fechet, apel adresat conducerii actuale: „Deşertificarea nu se opreşte!”

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, semnalează starea gravă a pădurilor din România și solicită atenție din partea actualei conduceri a Ministerului Mediului, în frunte cu Diana Buzoianu.

El a declarat că, în timpul mandatului său, România a avut un program important pentru împăduriri, cu contracte semnate pentru 14.700 hectare, din care peste 7.886 hectare au fost deja plantate, iar alte 2.300 hectare sunt aproape de semnare.

„Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, spune Fechet, care a adăugat că „pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare”.

El cere ca actuala conducere, condusă de Diana Buzoianu, să nu oprească împăduririle, mai ales că „deşertificarea nu ia pauză”.

Mircea Fechet explică că a preluat un program cu aproape 100 de hectare împădurite prin PNRR și a lăsat 27.000 hectare validate pentru împăduriri, dintre care 14.700 hectare cu contracte semnate, iar peste 7.886 hectare au fost plantate. Alte 2.300 hectare erau aproape de semnare, adică aproximativ 17.000 hectare pregătite.

El spera ca „nivelul de ambiţie să fie continuat” pentru că, în opinia sa, este esențial să existe un mecanism funcțional pentru împăduriri, o realitate nouă pentru România.

„Nu există nicio justificare pentru a încetini ritmul”, mai spune Fechet, care semnalează că în ultimii doi ani s-a creat o industrie în jurul împăduririlor, cu pepiniere și material săditor, iar piața s-a dezvoltat datorită unei finanțări stabile și unei perspective pe termen lung.

„Acum, constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului. Ultimul lucru de care avem nevoie e un blocaj în lanţ care să frâneze o locomotivă care prinsese viteză.”

El a declarat că a propus și a reușit să crească, prin Ordonanță de Urgență, sprijinul financiar pentru cei care împăduresc terenuri, de la 456 euro la 640 euro pe hectar. Acest sprijin vizează pe cei care vor să lase păduri vii generațiilor următoare.

De asemenea, Mircea Fechet și-a dorit să împădurească și spațiile de lângă autostrăzi și drumuri expres, dar nu a găsit terenurile necesare.

„Reconsideraţi decizia de a scurta termenele şi păstraţi vechiul termen de depunere a proiectelor! Sprijiniţi oamenii care vor să planteze, nu-i pedepsiţi din motive birocratice! Sunt oameni care şi-au pus încrederea într-un program funcţional şi o industrie care aşteaptă predictibilitate.”, a declarat fostul ministru al Mediului.

Fechet consideră că „proiectul naţional de împăduriri este mai important decât o discuţie birocratică legată de PNRR” și că Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) poate deveni o sursă importantă de finanțare.

„Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deşertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanţeze, Mediul! Împădurirea este o prioritate naţională şi trebuie tratată ca atare,” a declarat Mircea Fechet.