FT: România, în prag de colaps din cauza măsurilor „esențiale” de austeritate

România a reintrodus măsuri ample de austeritate pentru a combate un deficit bugetar record de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE, în pofida nemulțumirii publice și a instabilității politice în creștere, scrie Financial Times.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că primul pachet de majorări de taxe și înghețări de cheltuieli a intrat în vigoare la 1 august, urmând ca alte două să fie aplicate până la finalul anului.

Măsurile includ creșterea TVA de la 19% la 21%, accize mai mari și înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public până în 2026.

Au izbucnit proteste, alimentate parțial de partidul AUR, care conduce acum sondajele cu aproximativ 40%. Criticii avertizează asupra asemănărilor cu 2012, când furia anti-austeritate a dus la căderea guvernului.

Coaliția sub presiune

Coaliția formată din patru partide este fragilă. Disputele interne, de la acuzații de corupție până la neînțelegeri privind funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, subminează coeziunea.

Analiștii se îndoiesc că alianța va rezista mai mult de un an, chiar dacă miliarde din fondurile europene de redresare depind de reforme suplimentare.

Fonduri UE și presiunea reformelor

Măsurile aflate în așteptare, inclusiv reforma pensiilor și restructurarea conducerii companiilor de stat, sunt esențiale pentru deblocarea fondurilor europene post-pandemie rămase.

România riscă să piardă aproape un sfert din alocarea inițială de 28,5 miliarde €, accesând până acum mai puțin de 10 miliarde €.

Nazare insistă că guvernul trebuie să-și mențină cursul pentru a păstra finanțarea UE, a îmbunătăți colectarea taxelor și a digitaliza serviciile publice, chiar dacă multe reforme vor fi finalizate abia la sfârșitul mandatului.

Încrederea publică rămâne însă scăzută, mulți români întrebându-se de ce trebuie să suporte costul gestionării defectuoase a bugetului.