Gabriel Zetea (PSD): Magistrații nu pot lua cu japca banii statului

Toate acestea din cauza proiectului privind reforma pensiilor speciale.

Gabriel Zetea le transmite magistraților, în contextul protestelor legate de reforma pensiilor speciale, să înțeleagă situația: „Cum poți să-i explici unui om care câștigă patru-cinci mii de lei, trei mii de lei, că el trebuie să plece acasă, că nu mai există resurse financiare ale statului român să-i plătească salariul, în timp ce există alți bugetari, care au și salarii de 20 și de mii de lei și au și pensii de 80% din brutul pe care îl câștigau? E imposibil, sunt Românii total diferite”.

Întrebat cum va gestiona statul blocajul din sistemul judiciar, vicepreședintele PSD a răspuns: „Arătându-le fiecăruia dintre ei, reprezentanților CSM-ului, datele reale, cifrele corecte ale bugetului (…). Discuții în continuare cu ei, până la momentul în care vor înțelege perioada grea pe care o traversăm cu toții”.

Gabriel Zetea atrage atenția că „nici statul nu poate să impună sistemului de justiție anumite decizii și nici ei nu pot să ia cu forța, cu japca, de pe statul român sume de bani pe care statul nu le are”.