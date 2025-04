Gabriela Firea îl acuză pe Nicuşor Dan că se laudă minţind că a plătit datoriile Primăriei găsite la preluarea mandatului

„Ulciorul nu merge de două ori la apă, iar minciuna are picioare scurte. Mă simt obligată să le spun românilor adevărul, după ce în ultimele zile primarul general al Capitalei, candidat la preşedinţia României, îşi face campanie minţind şi fluturând în public aceleaşi informaţii amestecate special pentru a bulversa alegătorii. Se laudă, minţind, că a plătit datoriile Primăriei Capitalei găsite la preluarea mandatului. Adevărul este că după cinci ani de mandat, Municipalitatea are datorii mai mari decât se plânge constant primarul general că a moştenit. Cifrele sunt publice”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea afirmă că, la finalul anului trecut, erau peste 6 miliarde de lei datorii, în timp ce banii veniţi de Guvern au fost chiar de două ori mai mulţi decât în mandatul său.

„Într-un an bun, în perioada 2016 – 2020, au intrat în conturile PMB circa 3,5 miliarde de lei. În mandatul actualului primar, s-au încasat şi 7 miliarde de lei într-un singur an. Nu mai vorbesc de banii împrumutaţi în mandatul lui Nicuşor Dan. Peste 3,5 miliarde de lei au venit de la bănci în patru ani, pentru că Guvernul din care am făcut parte a majorat gradul de îndatorare al Primăriei Bucureşti. Unde s-au dus banii, nu ştie nimeni! L-am auzit spunând că a investit în spitalele din Bucureşti. A omis, însă, să specifice de ce a oprit construcţia Spitalului Metropolitan, care are una dintre cele mai complexe documentaţii moştenite la cheie. Sigur, nu are nici o scuză pentru că a blocat sau pentru că a întârziat nepermis de mult emiterea unor avize pentru construcţia sau modernizarea a minimum 7 spitale din Bucureşti”, adaugă Firea.

Ea publică şi o listă a realizărilor sale versus cele ale lui Nicuşor Dan, în mandatul de primar general.