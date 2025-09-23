Galați. Spital pentru pacienții cu afecțiuni psihice, vechi de 100 de ani, modernizat prin PNRR

Inaugurarea a avut loc marți. La Unitatea Medico-Socială Gănești au fost inaugurate Pavilionul Central, Pavilionul I și Pavilionul II, complet modernizate și reabilitate în urma unei investiții de 10 milioane de lei, derulată de Consiliul Județean Galați prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Acest proiect a fost realizat în primul rând cu gândul la cei peste 120 de pacienți cu afecțiuni psihice grave internați aici. Mulți dintre ei au fost, din păcate, abandonați de familie. Sunt oameni din toate categoriile de vârstă – de la 23 ani până la 70 de ani – unii internați de câțiva ani, alții chiar de peste patru decenii. Pentru ei, UMS Gănești înseamnă acasă, iar personalul care îi îngrijește reprezintă singura familie adevărată”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Cele trei pavilioane, cu o suprafață desfășurată de 1.047 mp, construite în urmă cu mai bine de 100 de ani, au fost modernizate din temelii.

Potrivit CJ Galați, s-au refăcut fundațiile și structurile de rezistență, clădirile au fost reabilitate termic, toate instalațiile au fost înlocuite, iar dotările includ acum cele mai eficiente sisteme de climatizare, iluminat și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei.

Economia de energie – posibilă noilor sisteme de management energetic

În urma procesului de modernizare au fost instalate inclusiv sisteme de management energetic integrat și sisteme automatizate de control ce vor face posibilă economia de energie. Ca urmare, la nivelul tuturor sistemelor tehnice ale clădirilor, se estimează o reducere cu aproximativ 80 la sută a consumurilor de energie și cu 90 la sută a emisiilor de carbon, comparativ cu starea de dinainte de renovare.

Nu în ultimul rând, spațiile interioare din cele trei pavilioane au fost recompartimentate, cu saloane de câte două paturi, mai multe grupuri sanitare și cabine de duș, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, materialele folosite în spațiile interioare sunt unele mult mai ușor de întreținut și igienizat, special concepute pentru spațiile spitalicești.

Pavilioanele reabilitate au fost echipate și cu mobilier medical nou – paturi, mese, saltele – pentru a asigura pacienților condiții la cele mai înalte standarde.

Acest proiect se adaugă celui din 2020, când la Gănești a fost ridicată o clădire nouă, în urma unei investiții de 14 milioane de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean.