Gândul a publicat integral mesajul în 10 puncte transmis de premierul Bolojan primarilor seara trecută. Ce le-a transmis oficialul

Premierul României Ilie Bolojan a postat aseară un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare, scrie Gândul.

Ilie Bolojan a avertizat că țara nu mai are capacitatea financiară de a susține toate proiectele de investiții semnate în ultimii ani, inclusiv pe PNRR și că rezilierea unilaterală a unor contracte este inevitabilă.

Într-un mesaj transmis colegilor de la Asociația Municipiilor din România, premierul României a subliniat că supracontractarea pe PNRR depășește 20 de miliarde de euro, la care se adaugă alte programe de finanțare precum Anghel Saligny, CNI, Transporturi și Sănătate.

Mesajul premierului:

Bună seara, stimați colegi!

Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări: