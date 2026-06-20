George Simion critică Guvernul pentru importul de muncitori străini: Nu este strategie națională. E lene socială deghizată în pragmatism economic

Președintele AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, în cadrul unei conferințe, critici dure la adresa Guvernului care combate deficitul de forță de muncă din România prin aprobarea anuală a unor contingente masive de muncitori străini, în loc să creeze politici pentru întoarcerea românilor din diasporă.

Liderul AUR a avertizat că România are în prezent o piață a muncii disfuncțională care nu poate fi corectată prin integrarea muncitorilor străini sub umbrela unui “pragmatism economic”.

„Din 2020, guvernele României au deschis ușa pentru zeci de mii de muncitori străini în fiecare an. În 2026, România are o cotă de 90.000 până la 100.000 de muncitori din afara UE.

(…)

De ce o țară care a pierdut milioane din propriii săi oameni importă muncitori din afara Europei? (…) În loc să mărească salariile, importă muncitori dispuși să accepte ceea ce mulți români nu mai pot accepta. În loc să reconstruiască economia românească pentru familiile românești, ei tratează migrația ca pe o scurtătură pentru o piață a muncii disfuncțională. Aceasta nu este o strategie națională serioasă. Este lene socială deghizată în pragmatism economic”, a declarat George Simion.

Totodată, președintele AUR a avertizat asupra riscului ca România să repete greșelile statelor vest-europene, unde fenomenul migrației ar fi scăpat de sub control.

„Când ne uităm spre Europa de Vest, vedem ce se întâmplă atunci când liderii politici pierd controlul timp de decenii. Vedem o insecuritate în creștere, fragmentare socială și guverne care nu mai sunt capabile să vorbească deschis despre cauzele acestor tensiuni. În loc să își asume eșecul, cenzurează dezbaterea și restricționează libertatea de exprimare”, a mai susținut liderul AUR.