Grindeanu acuză unele companii de energie că întârzie facturile: „Mi se pare absolut scandalos”

Sorin Grindeanu a afirmat că a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să identifice și să sancționeze companiile care amână facturarea energiei pentru a beneficia de un TVA mai mare.

„Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturile la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit și l-au prins”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că cetățenii nu trebuie să suporte consecințele acestor practici și a solicitat găsirea unor pârghii legale pentru ca firmele implicate să fie trase la răspundere.

Grindeanu a explicat că orice măsuri privind piața energiei trebuie discutate și agreate mai întâi în coaliția de guvernare, după care prezentate public. „E și cazul energiei. A fost și cazul sănătății. A fost și cazul propunerilor din zona de muncă”, a adăugat el.