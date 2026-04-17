Grindeanu anunță că PSD vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile

Președintele PSD a spus vineri că formațiunea se opune vânzării companiilor de stat profitabile.
„L-am rugat pe liderul senatorilor Daniel Zamfir luni să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de 2 ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu.
Reacția social-democraților vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat joi raportul privind companiile eligibile pentru listare la Bursa de Valori București.