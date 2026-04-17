Prima pagină » Politic » Grindeanu anunță că PSD vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile

Grindeanu anunță că PSD vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat vineri la Sighetu Marmației că partidul va depune săptămâna viitoare un proiect de lege în Parlament care să interzică vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile.
Grindeanu anunță că PSD vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 13:41, Politic

Președintele PSD a spus vineri că formațiunea se opune vânzării companiilor de stat profitabile.

„L-am rugat pe liderul senatorilor Daniel Zamfir luni să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de 2 ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reacția social-democraților vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat joi raportul privind companiile eligibile pentru listare la Bursa de Valori București.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, la finalul ședinței de Guvern, un bilanț privind reforma companiilor de stat, susținând că România nu mai poate amâna restructurarea unui sector care a acumulat pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei.

