Grindeanu: De zece zile, CCR a spus că legea e neconstituțională și Guvernul stă

„De 10 zile, Curtea Constituțională a spus că această lege e neconstituțională și guvernul nu stă. Și nu face nimic. Dar nimic, de 10 zile. Și în 28 noiembrie vine acel termen limită. 230 de milioane de euro (se pierd – n.r.)”, spune Sorin Grindeanu, la Hunedoara.

Acesta afirmă că cei 230 de milioane de euro sunt banii cât de 3 ori, conform calculelor Ministerului de Finanțe, s-au strâns punându-se CASS, la mame, la veterani și la deținuții politici.

„Banii ăia sunt vreo 80 de milioane de euro. Și tu îți permiți să pierzi 230 de milioane, fiindcă iarăși ești cu abordarea aceasta plină de orgoliu. Cineva însă va trebui să plătească. Nu pui biruri pe români când poți să atragi banii europeni, stai și te uiți. Așa ceva noi nu trebuie să acceptăm și nu vom accepta”, a mai spus Grindeanu.

Premierul vrea să se aștepte motivarea Curții Constituționale, reluarea discuțiilor cu magistrații, elaborarea unui nou proiect de lege, obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii — care durează 30 de zile — și o nouă procedură de angajare a răspunderii. Pe de altă parte, PSD își dorește un grup de lucru care să facă o nouă lege pentru a nu se pierde timp.

Până în 28 noiembrie trebuie îndeplinit jalonul privind pensiile speciale.