Grindeanu, despre Ordonanța privind criza carburanților: Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi

Grindeanu a explicat că a avut mai multe întâlniri cu oficiali la Bruxelles, vizita sa având și o componentă politică, respectiv o întâlnire cu colegii săi din Partidul Socialist European.

„Evident, s-a prezentat și am prezentat situația la zi. Lucrurile care ne preocupă, lucrurile care țin de stabilitate, lucrurile care țin de agenda zilnică, în special prețurile la carburanți și toate lucrurile pe care le știți. Și a fost acest schimb de idei. (…) Bogdan Ivan (ministrul Energiei – n.r.) a prezentat în urmă cu mai bine de două săptămâni, în cadrul coaliției, cam cinci scenarii pe care putem să lucrăm. Guvernul poate să lucreze și să ia decizie pentru a atenua acest șoc al creșterii prețurilor la carburanți. Din punctul meu de vedere, lucrurile puteau fi făcute mai repede”, a spus Grindeanu, într-un ijnterviu la Antena 3 CNN.

Despre ordonanța aflată pe masa Guvernului, Grindeanu spune că este una „cadru”: „Până la urmă, cred că e nevoie și de reglamentare ulterioare. Din ce am înțeles, nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi. N-am văzut încă forma finală, dar cert este că Guvernul trebuie să facă ceva”, a mai spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, aproape toate țările din Uniunea Europeană au luat măsuri.

Ordonanța privind combustibilii a fost introdusă, în cele din urmă, pe ordinea de zi suplimentară, au anunțat reprezentanții Guvernului, deși inițial nu a fost pe agendă.