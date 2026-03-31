Grindeanu, despre scenariul anticipatelor: PSD nu își pierde niciun mandat

Întrebat dacă partidul este pregătit pentru anticipate, în contextul în care nu susține un guvern minoritar și exclude alianțele cu partide extremiste, liderul PSD a declarat marți că scorul din sondaje este peste cel obținut la alegeri.

Grindeanu: Suntem peste scorul de la alegeri

„La ultimul sondaj Curs, PSD are 24%. La alegerile parlamentare am avut între 22% și 23%. Deci PSD nu își pierde niciun mandat”, a declarat Grindeanu.

Pe 20 aprilie, aproximativ 5.000 de membri PSD vor decide direcția politică a partidului, prin același mecanism folosit în luna iunie, la votul pentru intrarea la guvernare.

„În același mod vom vota și acum. Aceiași oameni care au hotărât intrarea la guvernare vor decide și drumul pe care mergem mai departe”, a spus Grindeanu, referindu-se la membrii consiliilor politice județene și la conducerea centrală a PSD.

Grindeanu: Stabilitatea politică nu e un argument

Grindeanu a reafirmat că partidul său nu va susține un guvern minoritar și că exclude alianțele cu partide extremiste, contestând totodată argumentul stabilității politice invocat pentru menținerea actualei coaliții.

„Stabilitatea e bună dacă duce la prosperitate. Dacă nu face viața oamenilor mai bună, orice partid responsabil trebuie să se gândească ce are de făcut”, a spus liderul PSD, dând ca exemplu Bulgaria, unde au avut loc mai multe rânduri de alegeri.

„Nu puteți să-mi spuneți că acolo a existat stabilitate politică, iar ratingul de țară al Bulgariei, astăzi, sau dat în urmă cu câteva zile, este mai bun decât al României”, a adăugat acesta, menționând și state precum Belarus și Coreea de Nord pentru a sublinia că stabilitatea, în sine, nu este un argument.