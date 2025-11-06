Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid și pentru România

Începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România, este mesajul lui Sorin Grindeanu înaintea congresului formațiunii, care va avea loc vineri. El este singurul candidat la funcția de președinte al Partidului Social Democrat.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”, afirmă Grindeanu, subliniind că acesta trebuie să fie unul „bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească”.

„Congresul PSD este despre recunoașterea propriului drum și despre așteptările pe care fiecare membru le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România”, adaugă Grindeanu.

Totodată, el atrage atenția că PSD trebuie să livreze în continuare ceea ce românii cer: „seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context”.

