Grindeanu, întâlnire cu președinta Comitetului European al Regiunilor

Sorin Grindeanu a anunțat luni pe Facebook că s-a întâlnit cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, cu care a discutat despre rolul administrațiilor locale în implementarea proiectelor cu fonduri europene.

„În cadrul întrevederii, am întărit nevoia ca viitorul buget european pe termen lung să țină cont de revendicările și nevoile de dezvoltare ale României și ale autorităților locale și am respins crearea de noi criterii care să îngreuneze accesarea resurselor europene”, a scrie liderul social-democrat pe Facebook.

El susține că președinta Comitetului European al Regiunilor sprijină programele naționale de dezvoltare locală.