Guvernul a respins toate amendamentele la proiectul privind pensiile de serviciu

În total, au fost analizate 42 de amendamente, cele mai multe provenind de la partidul POT. Deputatul Dumitru Barna a depus 12 amendamente, deputata Raisa Enache – 6 amendamente, iar grupul AUR – 5 amendamente.

Astfel, forma finală a proiectului de lege a fost adoptată și va fi prezentată în Parlament.

Premierul va angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului marți, începând cu ora 15:00, în cadrul unei ședințe speciale care va urma celei omagiale dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, a transmis Dogioiu.

Este a doua oară când Guvernul își asumă proiectul, de această dată având și avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Avizul este, însă, unul negativ. Cu toate acestea, avizul este doar consultativ, așadar, din acest punct de vedere, nu mai există motiv ca legea pe care își va asuma răspunderea Guvernul să pice la CCR, așa cum s-a întâmplat la prima încercare.