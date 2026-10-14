„Guvernul bărbaților”. Nicio femeie printre miniștrii vehiculați pentru Cabinetul Niculescu

Finanțele, Educația, Sănătatea, Justiția, Internele și Externele, adică toate ministerele pentru care circulă deja nume, ar urma să fie conduse de bărbați.

Formula depinde de Consiliul Național al PSD, care se reunește miercuri, de la ora 16:00, pentru a decide dacă partidul intră direct la guvernare.

Cine sunt bărbații de pe lista provizorie

Alexandru Nazare și-ar păstra portofoliul de la Finanțe. Sorin Costreie, consilier prezidențial, ar prelua Educația, iar Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, ar merge la Externe.

PSD ar urma să dea miniștrii de la Sănătate (Alexandru Rogobete), Muncă (Florin Manole), Agricultură (Florin Barbu), Justiție (Radu Marinescu), Mediu (Mihai Ghigiu) și Interne (Marian Neacșu), toți bărbați. Pentru Transporturi sunt luați în calcul tehnocratul Ionuț Mașala și Cristian Pistol.

Șase dintre acești bărbați au făcut parte și din Guvernul Bolojan: Nazare, Rogobete, Manole, Barbu, Marinescu și Neacșu.

Opt posturi încă fără nume

O femeie ar mai putea apărea doar pe portofoliile încă nedecise. Apărarea și Fondurile Europene ar reveni unor oameni agreați de președintele Nicușor Dan. Pentru Energie, Cultură și Comunicații și Inteligență Artificială sunt vehiculați tehnocrați. Dezvoltarea, Economia și Secretariatul General al Guvernului ar rămâne la PSD.

Cea mai aprigă luptă se dă pentru Ministerul Dezvoltării, pe care îl vor mai multe filiale puternice ale PSD. Ministerul gestionează programele de investiții de care depind numeroși primari și președinți de consilii județene. Lista nu este definitivă și se poate schimba în urma negocierilor.

Precedentul: doar două femei în Guvernul Bolojan

Nici cabinetul anterior nu a stat mult mai bine. Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, a avut 20 de membri, dintre care doar două femei: Oana Țoiu la Externe și Diana Buzoianu la Mediu, ambele propuse de USR. USR nu apare în formula negociată acum.

Întrebat atunci de ce PNL nu propusese nicio femeie, Ilie Bolojan a răspuns că partidul a căutat oameni competenți, iar acest criteriu a contat mai mult decât genul.

Guvernul Florin Cîțu a avut o singură femeie printre cei 21 de membri: Raluca Turcan, la Ministerul Muncii.

Și Guvernul Nicolae Ciucă a avut două femei ministru, Gabriela Firea și Ligia Deca. Deca a ajuns la Educație abia după o remaniere.

Cea mai mare pondere din ultimii ani a avut-o primul Guvern Ciolacu, din iunie 2023. Din cele 20 de persoane, cinci erau femei: Gabriela Firea (PSD) și liberalele Alina Gorghiu, Luminița Odobescu, Ligia Deca și Raluca Turcan.

În Guvernul Ciolacu 2, învestit pe 23 decembrie 2024, numărul a scăzut din nou la două ministre: Simona Bucura-Oprescu la Muncă și Natalia Intotero la Cultură, ambele de la PSD.