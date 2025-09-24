Guvernul pregătește un pachet amplu de reforme în Administrație și Economie. Ce schimbări ar putea aduce

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, la Palatul Victoria, că Guvernul pregătește un pachet amplu de reforme administrative și economice, menit să eficientizeze administrația și să sprijine dezvoltarea economică.

Potrivit premierului, proiectul nu se rezumă la reducerea posturilor, ci vizează mai multe direcții: dreptul autorităților locale de a autoriza și taxa jocurile de noroc, comasări și fuziuni de instituții, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, precum și clarificarea vârstelor de pensionare și limitarea pensionărilor anticipate.

Bolojan a subliniat că, datorită complexității, pachetul ar putea fi adoptat doar prin asumarea răspunderii Guvernului, așa cum s-a procedat și cu alte proiecte majore.

El a adăugat că discuțiile în coaliție sunt avansate și că o decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare.

Premierul a detaliat și măsuri pentru sectorul energetic, subliniind importanța finalizării proiectelor mari de producție și stocare a energiei, precum centrala de la Iernut și hidrocentrale aflate în stadii avansate.

„Prețul energiei este un element-cheie pentru a evita inflația și recesiunea. Trebuie să investim în producție și stocare, inclusiv prin proiecte de pompaj și simplificarea autorizării hidrocentralelor”, a spus Bolojan.

Acesta a concluzionat că pachetul de reforme va include atât măsuri de reducere a aparatului administrativ, cât și proiecte strategice pentru o economie mai sănătoasă și creștere pe termen lung.