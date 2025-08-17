Prima pagină » Politic » Hamas respinge planul Israelului de relocare a palestinienilor

Hamas a respins planurile Israelului de a reloca populația civilă din Fâșia Gaza în zone „sigure” din sudul enclavei, considerând acest demers un „nou val de genocid și strămutare”.
Sursa: Ashraf Amra / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
17 aug. 2025, 14:22, Politic

Hamas a anunțat duminică că nu este de acord cu planurile anunțate de Israel de relocare a în zone „sigure” din sudul enclavei, anunță Reuters.

Potrivit grupării, planurile Israelului reprezintă „un nou val de genocid și strămutare” și este „o înșelătorie pe față”.

Sâmbătă, IDF a anunțat că palestinienii din Fâșia Gaza vor fi relocați în sudul enclavei, începând de duminică.

Anunţul vine la câteva zile după ce Israelul a anunţat că intenţionează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului oraşului Gaza.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că, înainte de lansarea ofensivei, populaţia civilă va fi evacuată din oraşul Gaza către ceea ce el a descris ca „zone sigure”.