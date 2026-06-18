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Ilie Bolojan, convorbire cu președintele PPE, Manfred Weber, despre situația politică: „România are nevoie de continuarea reformelor”

Ilie Bolojan a discutat cu liderul PPE, Manfred Weber, despre situația politică din România, fondurile europene și reformele care trebuie continuate în perioada următoare.
Ilie Bolojan, convorbire cu președintele PPE, Manfred Weber, despre situația politică: „România are nevoie de continuarea reformelor”
Maria Nițu
18 iun. 2026, 19:46, Politic
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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că a avut o convorbire cu președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, în cadrul căreia au fost discutate mai multe teme legate de situația politică din România, fondurile europene și reforme.

„Astăzi am avut o discuţie bună cu preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Am discutat despre situaţia politică din România, despre fondurile europene şi despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Bolojan a precizat că „România are nevoie de continuarea reformelor, de creşterea competitivitatii şi de modernizare”.

Totodată, acesta a precizat că direcțiile care au fost abordare reprezintă angajamentele care vor fi susținute în perioada următoare și a mulțumit președintelui PPE pentru sprijinul primit.

„Sunt obiective pe care ni le-am asumat şi pentru care le vom susţine. I-am mulţumit pentru sprijinul acordat României şi pentru urările transmise înaintea Congresului PNL”, a mai transmis Ilie Bolojan.

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