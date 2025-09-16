Prima pagină » Politic » Îmi amintesc discuția în coaliție despre neprelungirea plafonării prețurilor, spune Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, declară la RFI că își amintește o discuție în cadrul coaliției în care s-a decis să nu se prelungească măsura plafonării prețurilor, contrazicând astfel poziția PSD care susține că o asemenea decizie nu a fost luată.
Andreea Tobias
16 sept. 2025

Întrebat despre o posibilă explozie a prețurilor în urma eliminării plafonării, Fritz a răspuns că nu crede că se va întâmpla acest lucru și a pledat pentru mai mult curaj în a lăsa competiția pe piață să funcționeze.

„Mai mult curaj pentru a lăsa competiția pe piață să funcționeze. Și acolo unde trebuie reglat un anumit impact social, pentru asta trebuie să avem alte instrumente”, a declarat Fritz.

Referitor la caracterul social al măsurii, Fritz a subliniat că „o măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”, argumentând că și milionarii beneficiază momentan de această schemă.

Întrebat dacă s-a decis în coaliție să nu se prelungească plafonarea, Fritz a spus: „Eu îmi amintesc de o discuție în care am discutat acest lucru, în care am decis să nu prelungim”.

„Până la urmă nu știu cât de productiv este să ne contrazicem ce s-a creat și nu. Trebuie să vedem care este decizia corectă”, a adăugat Fritz, reiterând că decizia corectă este întoarcerea la normalitatea competiției de piață.

Potrivit lui Fritz, nu există niciun motiv să se creadă că supermarketurile ar face un cartel pentru a menține prețurile sus în mod artificial.