Ionuț Moșteanu: Libertatea și demnitatea României sunt apărate prin curajul Armatei Române

„Libertatea și demnitatea națională au fost câștigate și sunt apărate prin curajul, dârzenia și spiritul de sacrificiu al Armatei Române”, a spus Ionuț Moșteanu, în discursul său.

Moșteanu a amintit că în 1944, la 25 octombrie, Armata Română a încheiat eliberarea teritoriului național, „un moment care a reafirmat hotărârea de neclintit a poporului român de a-și apăra teritoriul și independența”.

„Ne plecăm cu respect în fața eroilor… celor care au pus datoria față de patrie mai presus de viață”, a completa ministrul.

Referindu-se la actualitatea militară, Moșteanu a subliniat că „România rămâne un aliat de încredere și un factor de stabilitate pe plan european și NATO. Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istorie armatei prin investiții majore în tehnică de luptă, infrastructură și programe integrate de instruire”.

„Însă, cea mai importantă investiție rămâne cea în oameni. Militarii care prin profesionalism și echilibru dau forță și credibilitate instituției armate”, a mai spus el.

„Această zi vă este dedicată prin datoria și curajul dumneavoastră de a apăra pacea și siguranța României. La mulți ani Armatei României, la mulți ani tuturor celor care servesc sub Drapelul Național!”, a încheiat ministrul.