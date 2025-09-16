Ivan: Folosesc toate pârghiile pe care le am pentru a crea noi centrale electrice

„România este astăzi într-o situaţie foarte dificilă din punct de vedere energetic: energie insuficientă şi foarte scumpă! De aceea am venit la Viena, la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), unde am avut o întâlnire crucială pentru România”, a declarat, luni, Ivan.

Potrivit ministrului, obiectivul principal este reducerea dependenţei de importuri. „Planul meu este clar: o Românie care nu depinde de importuri de energie scumpă”.

Strategia include mai multe componente. „Cu cei mai puternici lideri din domeniul energiei, prin investiţii masive în capacităţi de producţie a energiei nucleare, pe gaz şi hidro. De aceea am venit aici: pentru a identifica finanţare şi cele mai avansate tehnologii care pot fi dezvoltate în România”.

Ivan a menţionat implementarea tehnologiei SMR, reactoare nucleare modulare de ultimă generaţie, Proiectul Neptun Deep şi valorificarea resurselor din Marea Neagră” precum şi „investiţii care vor transforma România într-un exportator de energie”.

„Situaţia este foarte dificilă pentru România şi, din acest motiv, folosesc toate pârghiile pe care le am ca ministru al Energiei pentru a crea noi centrale electrice şi pentru a produce energie. Este singura modalitate prin care România poate deveni campion energetic şi exportator de energie! Acesta este planul meu, iar ţinta realistă este ca, în 2032, România să producă energie ieftină şi să exporte surplusul. Putem reuşi doar în parteneriat cu cei mai puternici actori mondiali din domeniul energiei, iar pentru asta mă lupt”, conchide ministrul.