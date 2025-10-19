Kelemen Hunor despre Imnul secuiesc: Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor

„Nu este imnul Ţinutului Secuiesc. Este imnul Secuiesc, aşa se numeşte, pe de o parte. Pe de altă parte, face parte din moştenirea noastră culturală, patrimoniul nostru cultural. România de 107 ani are şi această comunitate pe teritoriul României de azi, comunitatea maghiară, comunitatea maghiară care plăteşte taxe, care respectă legile, care este loială statului român şi care creează valori economice şi culturale. Şi are şi un patrimoniu”, a spus Kelemen Hunor, duminică, la Antena 3 CNN.

„Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor, nu este împotriva nimănui. Face parte din acest bagaj identitar”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă se ştia de dinainte că Imnul secuiesc urma să fie intonat, Hunor a afirmat: „Ştia toată lumea. Ştia şi Grindeanu, ştia toată lumea că era desfăşurătorul dat, era discutat cu protocolul cu mult înainte”.

Declaraţiile făcute de Kelemen Hunor au fost făcute după ce, la Congresul UDMR preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în momentul intonării Imnului secuiesc.