Există riscul ruperii coaliției după alegerile pentru Primăria Capitalei? Ce spune Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, în cadrul unui interviu pentru Cotidianul, dacă se poate ajunge la o ruptură a coaliției din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei sau din cauza subiectului pensiilor magistraților.

Kelemen Hunor a spus că există acest risc, în contextul în care celelalte partide aflate în coaliția de guvernare – PSD, PNL și USR – au candidați proprii în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Se poate, sigur. Vă dați seama, acolo sunt din coaliție trei candidați. Doar unul va câștiga. Dintre Ciucu, Băluță și Drulă, doar unul va câștiga. Ceilalți vor fi perdanți cu partide, cu tot. Și asta înseamnă că vor fi niște probleme, tensiuni”, a spus Kelemen Hunor în interviul acordat publicației Cotidianul.

Liderul UDMR a subliniat că situația va depinde și de modul în care va decurge campania electorală pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Nu știu cum se vor ataca în această perioadă în campanie. Deja am văzut niște atacuri din toate părțile. Asta va mai agrava situația, dar n-au cum să câștige toți trei. Unul va câștiga. (…) Nu știu dacă se va rupe, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Doamne, ok, să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău”, a conchis Kelemen Hunor.