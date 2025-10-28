Kelemen Hunor: Nu torn gaz pe foc. Dacă cineva crede că e o bucurie să guvernezi acum, greşeşte

„Nu vreau să comentez declaraţiile doamnei Vasilescu, fiindcă nu vreau să comentez. Eu de obicei încerc să caut un echilibru într-o coaliţie, nu să torn gaz pe foc. Deci sigur, această posibilitate de a depune moţiuni de cenzură există. Exista posibilitatea să nu avem o gaură în buget de 10% aproape şi această posibilitate exista acum un an de zile. Exista posibilitatea să faci rectificare în 2023, să faci rectificare în 2024, ce nu s-a întâmplat…”, spune la Antena 1 Kelemen Hunor.

Liderul UDMR afirmă că „oricine poate să se retragă de la guvernare”.

„Va guverna cineva, nu-i nicio problemă. Dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în executiv sau să fie în coaliţie, greşeşte”, încheie Kelemen Hunor.

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a subliniat marţi că partidul nu va iniţia moţiuni de cenzură, dar că rolul său în coaliţie nu este să aplaude sau să aprobe politicile proaste ale Guvernului, ci să contribuie activ cu expertiză, propuneri şi soluţii pentru români.

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, Lia Olguţa Vasilescu, confirmă că PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că ar urma să fie demis dacă, până pe 28 noiembrie, reforma pensiilor magistraţilor nu va fi aprobată prin lege, cu avizul de constituţionalitate din partea CCR.