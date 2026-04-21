Liderii PNL și USR au încheiat discuțiile. Ce se va întâmpla cu UDMR

Liderii PNL și USR au încheiat discuțiile despre viitorul formulei guvernamentale. Ei au stabilit ce se va întâmpla cu UDMR și cu eventualele locuri vacante din Guvern.
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 17:27, Politic

Discuțiile și declarațiile ulterioare au avut loc marți.

„În următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția partidului USR, că susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme, o guvernare care a început să facă curățenie, să îndrepte lucrurile în direcția corectă și, bineînțeles, am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune, nu cred că mai pot sta la discuții pentru a negocia refacerea unor majorități nesănătoase. Am amintit că împreună USR și PNL au câștigat mai multe voturi la alegeri parlamentare decât PSD, deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”, a declarat Dominic Fritz la finalul discuțiilor.

Ilie Bolojan a anunțat ce se va întâmpla cu locurile din Guvern care vor rămâne libere în cazul demisiei miniștrilor PSD.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern în această situație de criză guvernamentală Asta înseamnă că în condițiile în care, în zilele următoare, așa cum au declarat miniștrii PSD, se vor retrage din guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează în așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a guvernului și administrarea țării și, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene”, a spus Ilie Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că miercuri vor fi consultări cu grupul UDMR și cu grupul minorităților în paralel cu consultările convocate de președintele Nicușor Dan.

