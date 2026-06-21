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Liderul contestatarilor lui Bolojan lansează critici dure: USR-izarea PNL e un proces. Azi acel proces care primește organigramă

Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan, critică dur pe Facebook viitoarea conducere a PNL, în care se regăsesc nume precum Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, miniștri în Cabinetul Bolojan care au intrat abia ieri în PNL. „USR-izarea PNL e un proces. Azi acel proces care primește organigramă”, a scris Thuma.
Liderul contestatarilor lui Bolojan lansează critici dure: USR-izarea PNL e un proces. Azi acel proces care primește organigramă
Foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 iun. 2026, 12:41, Politic
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Într-un mesaj publicat pe Facebook cu puțin timp înainte de începerea Congresului Extraordinar al PNL, Hubert Thuma a declarat că „USR-izarea PNL e un proces”, care astăzi, la Congresul Extraordinar al partidului, „primește o organigramă” prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” a premierului Ilie Bolojan.

„Azi, la congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”. Rădăcinile, în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire. Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a scris Thuma pe Facebook.

Critici privind echipa lui Bolojan

El a criticat propunerea ca Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru să facă parte din conducerea partidului.

„O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL. Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat — sunt spectatori. Oameni care au bătut la uși, care au câștigat voturi pentru PNL când nu era ușor, care au ținut partidul în viață în teritoriu, află azi că locul lor în conducere a fost ocupat de cineva care săptămâna trecută era în alt partid. Sau în niciunul”, a completat Thuma.

„Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres.”, a conchis acesta.

Duminică, de la ora 12:00, are loc Congresul Extraordinar al PNL. MEDIAFAX prezintă în format live text, AICI, principalele declarații și decizii luate în cadrul evenimentului.

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