Liderul senatorilor USR, despre noii consilieri ai șefului statului: Am încredere în alegerile președintelui Dan

„Eu am încredere în alegerile pe care domnul președinte Nicușor Dan le-a făcut. M-aș fi bucurat și am văzut și în spațiu public voci care fi spus că și-ar fi dorit aceste numiri chiar mai repede, pentru că tot ceea ce înseamnă aparatul prezidențial să poată să fie la viteză maximă din secunda zero. E bine că s-au întâmplat și acum și personal am încredere, am văzut numirile și eu le susțin”, spune liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie despre noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat numirile mai multor consilieri prezidențiali de stat și onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

„Administrația Prezidențială anunță că mai multe poziții cheie au fost ocupate începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Numirile reflectă angajamentul Președintelui pentru profesionalism, responsabilitate și loialitate față de instituție, în conformitate cu cadrul legal”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Principalele numiri

Printre principalele numiri se numără: Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă, Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni, Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice, Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă, Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică și Andreea Miu, care va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Alți consilieri numiți includ Valentin Naumescu pentru afaceri europene, Cosmin Soare pe probleme constituționale, Ramona Dinu pentru guvernanță corporativă și turism, Ștefania Simion pentru mediu, Diana Punga pentru relația cu societatea civilă, Cristian Roșu pentru relații publice și Roxana Butnaru la Cancelaria Ordinelor.