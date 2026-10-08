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Luca Niculescu, încrezător după primele discuții cu partidele: Am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că a avut joi discuții „bune și foarte concrete” cu liderii PSD, PNL și UDMR despre viitorul program de guvernare și că toate cele trei partide sunt de acord cu respectarea coordonatelor fiscal-economice asumate de România.
Luca Niculescu, încrezător după primele discuții cu partidele: Am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 21:01, Politic
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„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul desemnat spune că în discuții au fost abordate probleme legate de sănătate, agricultură, administrația locală și inegalitățile sociale.

Niculescu afirmă că a remarcat deschiderea partidelor pentru găsirea unei soluții care să deblocheze criza politică și economică și pentru formarea unui guvern responsabil.

„Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a precizat el.

Potrivit lui Niculescu, următorul pas este armonizarea propunerilor venite din partea partidelor într-un program de guvernare.

„Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a transmis premierul desemnat.

Luni sunt programate consultări cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

„Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat joi primele consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Prima întâlnire a premierului desemnat a avut loc la sediul PSD. Sorin Grindeanu, a precizat că partidul nu este de acord cu un Executiv format din tehnocrați. A urmat apoi PNL, unde liderul partidului, Ilie Bolojan, a declarat că „PNL nu intenționează să participe în acest guvern”, dar „este deschis să acorde un vot de instalare”. După întâlnirea de la sediul UDMR, premierul desemnat s-a declarat „optimist” privind modul cum decurg negocierile.

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