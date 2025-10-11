Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Nicușor Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine

Întrebat, la Digi 24, despre „lentoarea” preşedintelui, Orban a spus că şi când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat, însă Nicuşor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.

Atenţionat că situaţia nu este la fel la Preşedinţia României, pentru că ţara a trecut pe lângă o catastrofă democratică, Ludovic Orban a spus că „nu a trecut. Am căpătat o perioadă de respiro. Riscurile pentru România continuă să fie foarte mari”.

„Este adevărat că, uneori, pare că ia decizii mai – să spun (…) poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii. Pe de altă parte, domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante. Şi vrea să fie siguri că aceste decizii pe care le ia, sunt decizii corecte. Sigur că atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a mai spus consilierul prezidenţial.