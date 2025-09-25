MAE respinge singularizarea României în cazul zborurilor charter din Marea Britanie

„Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetățenie română”, precizează MAE.

Ministerul mai menționează că, pe lângă aceste zboruri, autoritățile britanice folosesc și alte mecanisme de returnare rapidă, precum Early Removal Scheme (ERS), Facilitate Return Scheme (FRS) și Voluntary Return Scheme (VRS).

Privind singularizarea României, instituția a precizat că astfel de acțiuni pot „declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească”.

Potrivit unui reportaj realizat de ITV News, miercuri, 47 de persoane cu cetățenie română au fost expulzate. Publicația a primit aprobare pentru urmărirea și crearea unui materiale privind zborurile de deportare din Marea Britanie. Românii au ajuns în Regatul Unit respectând legislația, însă au fost deportați ca urmare a unor condamnări privind fapte precum violuri, furturi și ucideri.

„Modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relațiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare”, își încheie comunicatul MAE.