Atenționare de călătorie emisă de MAE: Furtuna Fung-Wong poate deveni super taifun în Filipine

Potrivit atenționării emise de MAE, furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) ar putea atinge categoria de taifun vineri, iar pe parcursul zilei de sâmbătă să evolueze într-un super taifun.

În plus, ministerul avertizează că regiunile nordice și centrale ale zonei Luzon vor fi cele mai afectate, în special în zilele de 10 și 11 noiembrie 2025, când sunt așteptate inundații majore și rafale de vânt care pot depăși 185 km/h.

Ministerul recomandă respectarea tuturor avertizărilor emise de autorităților locale, amintind că în FIlipine fenomene naturale extreme sunt frecvente.

Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Manila la numărul de telefon +63288439014, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

În cazuri de urgență, poate fi utilizat numărul de telefon +639178170939 al misiunii diplomatice.