Magistrala M4 va avea 14 staţii noi între Gara de Nord şi Gara Progresul

„Traficul din oraş, rapiditatea cu care ajungem dintr-un punct în altul şi setarea unor standarde de normalitate în spaţiile publice sunt esenţiale pentru un Bucureşti modern. Asta am făcut în Sectorul 4, prin extinderea magistralei M2, care astăzi este un exemplu recunoscut de toţi bucureştenii. Extinderea magistralei M4 spre zona de Sud este deja un proiect aprobat, cu un contract de finanţare de aproximativ 17 miliarde de lei. Va avea alte 14 staţii între Gara de Nord şi Gara Progresul”, este mesajul transmis de Daniel Băluţă.

Potrivit proiectului acestuia, va fi o magistrală care va conecta „la propriu oraşul”.

„Şi nu ne oprim aici, ne propunem să facem mai mult pentru Capitală. Fapte, nu vorbe: singurul mod prin care putem moderniza Bucureştiul”, transmite Băluţă.