Mai are PNL încredere în Nicușor Dan după episodul Veștea? Siegfried Mureșan: „Nu căutăm un conflict cu președintele”

Întrebat dacă PNL mai are încredere în președintele României după acest episod, Mureșan a spus că nu ar vorbi despre o pierdere a încrederii, ci despre nevoia ca toate instituțiile și toți actorii politici să acționeze responsabil, predictibil și cu respectarea Constituției.

„Nu aș vorbi de o pierdere a încrederii. Ce este important pentru noi: noi nu căutăm un conflict cu președintele României. Ce este important pentru noi este să ne exercităm toți mandatul cu deplină răspundere, cu transparență, într-un mod predictibil, respectând litera și spiritul Constituției”, a declarat Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul a spus că România se află într-o situație politică dificilă și că soluția la criză ar fi trebuit să vină mai repede.

„Ar fi fost bine dacă soluția la criza politică generată de PSD și AUR ar fi venit mai repede, dar mai bine mai târziu decât niciodată. De aceea noi căutăm dialog și consultări cu președintele României”, a afirmat Mureșan.

PNL refuză să susțină un guvern condus de Adrian Veștea

Declarațiile vin în contextul tensiunilor provocate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a spus că premierul desemnat nu are sprijinul Partidului Național Liberal și, în opinia sa, nici o majoritate parlamentară.

„Premierul desemnat nu are sprijinul Partidului Național Liberal și opinia mea este că nu are o majoritate parlamentară. Ca atare, domnia sa decide dacă merge în Parlamentul României fără majoritate sau dacă depune mandatul”, a spus eurodeputatul.

„Dacă nu își depune mandatul, se plasează în afara PNL”

Mureșan a spus că, potrivit deciziei Biroului Politic Național, Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul de premier desemnat. În caz contrar, PNL consideră că acesta se plasează în afara partidului.

„Domnul Veștea, dacă nu își depune mandatul, se plasează în afara Partidului Național Liberal”, a spus eurodeputatul.

Ulterior, întrebat dacă Veștea a fost deja exclus din partid, Mureșan a nuanțat și a precizat că PNL va respecta procedurile statutare.

„Nu l-am exclus încă și nu vă fie teamă, Partidul Național Liberal își va respecta statutul, nu își va încălca statutul. Dacă vom ajunge în situația în care o excludere să fie inevitabilă, vom urma toate procedurile statutare”, a afirmat Mureșan.

PNL cere un proces transparent pentru desemnarea premierului

Mureșan a spus că solicitarea PNL către președintele României este reluarea consultărilor cu partidele parlamentare, pentru identificarea unei soluții credibile.

„Ce cerem noi președintelui României este să repornească consultările politice, oficiale, formale, transparente cu partidele parlamentare pentru a găsi o soluție transparentă, credibilă”, a declarat eurodeputatul.

El a subliniat că transparența procesului de desemnare a premierului este esențială pentru legitimitatea viitorului guvern.

„Transparența procesului de desemnare a candidatului la poziția de prim-ministru este esențială pentru legitimitatea, pentru credibilitatea și pentru seriozitatea demersului”, a spus Mureșan.

Liberalii resping un guvern dependent de PSD

Mureșan a mai afirmat că PNL nu a închis ușa oricărei variante de premier liberal, dar a închis ușa unui guvern controlat de PSD.

„Noi am închis ușa unui guvern controlat de PSD. Am închis ușa subordonării față de Partidul Social Democrat”, a spus eurodeputatul.

El a adăugat că PNL nu va susține niciun guvern care, transparent sau netransparent, depinde de PSD.

„Nu vom susține niciun guvern care în mod transparent sau netransparent să depindă de PSD și să fie condus de Partidul Social Democrat”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Parlamentarii PNL nu vor vota la un vot de învestitură pentru guvernul Veștea

Întrebat ce se va întâmpla dacă Adrian Veștea merge totuși în Parlament pentru votul de încredere, Mureșan a spus că parlamentarii PNL nu vor vota guvernul.

„În cazul în care premierul desemnat se va prezenta în plenul Parlamentului pentru a cere votul de încredere, parlamentarii noștri nu vor vota”, a spus acesta.

Mureșan a avertizat că orice parlamentar liberal care nu respectă decizia partidului se plasează, la rândul său, în afara PNL.

„Dacă cineva nu respectă această decizie a partidului, se plasează în afara partidului”, a declarat eurodeputatul.