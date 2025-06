Maia Sandu propune un nume nou pentru aeroportul din Chișinău: „A dus numele Moldovei în întreaga lume”

Anunțul privind vizita a fost făcut pe Facebook. Vizita s-a desfășurat duminică.

„Astăzi am fost în vizită la doamna Natalia Doga, i-am transmis sincere condoleanțe și am vorbit despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o Maestrul Eugen Doga. Am discutat despre propunerea de a redenumi Aeroportul Internațional Chișinău în Aeroportul Eugen Doga și m-am bucurat să aflu că susține inițiativa. Îndemn Guvernul să aprobe cât mai curând această decizie, ca un gest de recunoștință față de un geniu care a dus numele Moldovei în întreaga lume”, a scris Maia Sandu pe rețeaua de socializare.

Șefa statului moldovean a mai anunțat că va dona premiul Franz Josef Strauss în valoare de 10.000 de euro, oferit de Fundația Hanns Seidel, pentru a susține procesul de păstrare a creațiilor Maestrului Eugen Doga. Totodată, Sandu a cerut Ministerului Culturii să elaboreze un plan sustenabil, pe termen mediu și lung, pentru conservarea operei compozitorului în beneficiul generațiilor viitoare.

Compozitorul Eugen Doga a murit în luna iunie la vârsta de 88 de ani.