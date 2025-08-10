Maia Sandu, despre vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României”

„Ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la evenimente desfăşurate în Orheiul Vechi, Sipoteni, Maşcăuţi şi Ciuciuleni.

„Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni – locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează”, a transmis lidera de la Chișinău.

Preşedintele Republicii Moldova i-a îndemnat pe cetăţeni să profite de sezonul estival pentru a vizita localităţile ţării, a participa la festivaluri şi a susţine tradiţiile şi producătorii locali.

„Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi. Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a adăugat Maia Sandu.