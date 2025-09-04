Marinescu, după declarațiile lui Kelemen: „Nu pot să iau o poziție pentru conducătorul Guvernului”

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă împărtășește opinia lui Kelemen, Marinescu a răspuns: „Nu pot asuma o poziție pentru conducătorul guvernului, pentru domnul prim-ministru, dânsul a precizat foarte clar care sunt termenii care înțelege să-și continue sau nu mandatul și nu aș dori să comentez asupra acestei împrejurări”.

Ministrul a recunoscut însă că „declararea neconstituțională a unui proiect de lege ar fi un impediment pentru punerea în executare a obiectivelor din programul de guvernare”, dar a precizat că obișnuiește „să discute asupra unor aspecte concrete, reale, la momentul la care ele se vor fi întâmplat”.

Referitor la șansele ca proiectul să treacă de avizul Curții Constituționale, Marinescu a spus: „Așa cum a precizat și prim-ministrul, Ministerul Muncii, apoi guvernul în integralitatea sa care l-a asumat, s-a preocupat ca anumite condiționalități de constituționalitate să fie acoperite. Ministerul Justiției a semnalat în mod repetat necesitatea de a se răspunde unor repere de constituționalitate, cum ar fi proporționalitatea între indemnizație și pensie, etapizarea, normele tranzitorii”.

„orice proiect poate să fie atacat, poate să fie criticat”

El a adăugat că „există elemente care justifică încrederea domnului prim-ministru că acest proiect este sustenabil la puterea constituțională”, dar a precizat că „orice proiect poate să fie atacat, poate să fie criticat” și că trebuie lăsat CCR să se pronunțe.

Întrebat de ce afectează independența Justiției dacă magistrații nu se mai pensionează la 47 de ani, așa cum susține Înalta Curte în comunicatul său, Marinescu a răspuns: „Nu aș dori să realizez o polemică publică în Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Reacția lui Marinescu vine după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți la Digi 24 că „revolta populară va fi extrem de justificată” dacă și această variantă a legii va pica la CCR: „Dacă pică la Curtea Constituțională, e mai bine să mergem cu toții acasă”.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, joi, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată în comunicatul oficial.