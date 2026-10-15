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Măsurile anunțate de Buzoianu în cazul directorilor Romsilva care participau la partide de vânătoare în timpul serviciului

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat măsurile luate după raportul Corpului de Control pe vânătorile de la Direcția Silvică Iași din ianuarie 2026. Acestea îi vizează pe directorii Romsilva care participau la partide de vânătoare în timpul serviciului.
Măsurile anunțate de Buzoianu în cazul directorilor Romsilva care participau la partide de vânătoare în timpul serviciului
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
15 oct. 2026, 10:58, Politic
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Diana Buzoianu a anunțat joi că a semnat raportul Corpului de Control cu privire la acțiunile de vânătoare din ianuarie 2026, organizate la Direcția Silvică Iași din cadrul Romsilva. Ministrul interimar al Mediului a anunțat ce a descoperit echipa de control.

„Ce a descoperit Corpul de Control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partidele de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Exemplele prezentate de Diana Buzoianu

Ea a oferit câteva exemple.

„De exemplu, Directorul Direcției Silvice Botoșani, domnul Havris Marius, și Directorul Direcției Silvice Ialomița, Niță Nicușor, și-au atribuit sarcini de serviciu în nume propriu fix ca să poată să participe la acțiuni de vânătoare la Direcția Silvică Iași. Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași. Așa arată vânătoarea ca ,,management cinegetic” susținută de Direcția Silvică Iași”, a mai scris Diana Buzoianu.

Prejudiciul va fi recuperat

Ministrul interimar al Mediului a mai spus că instituția va încerca să recupereze prejudiciul.

„Corpul de control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clar pe viitor să nu mai existe invitați externi care nu-și plătesc tarifele. Să fie recuperate prejudiciile. Să fie trasate proceduri clare de cine vine la aceste acțiuni din cadrul Romsilva”, a precizat Diana Buzoianu.

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