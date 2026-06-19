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Măsurile solicitate de PSD pentru susținerea viitorului Guvern: Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, printre cerințe

Partidul Social Democrat a transmis vineri, într-un comunicat de presă, care sunt măsurile pe care le solicită pentru acordarea sprijinului parlamentar pentru viitorul Guvern. Printre cerințe se numără majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, dar și sprijin pentru categoriile sociale vulnerabile (mame, veterani și persoane cu dizabilități).
Măsurile solicitate de PSD pentru susținerea viitorului Guvern: Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, printre cerințe
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
19 iun. 2026, 16:16, Economic
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PSD a transmis vineri măsurile pe care le solicită pentru sprijinul parlamentar acordat viitorului Guvern.

Potrivit unui comunicat de presă emis, „viitorul guvern trebuie să își asume prin Programul de guvernare o serie de măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică” pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD.

Printre măsurile solicitate se numără „oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori”. Formațiunea subliniază că măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice.

Majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, printre cerinţe

Totodată, în vederea acordării sprijinului parlamentar pentru viitorul Executiv, PSD cere majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, dar și sprijinirea mamelor, a veteranilor de război și a persoanelor cu dizabilități. Tot din acest pachet pentru protejarea puterii de cumpărare, PSD cere extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

Alte măsuri solicitate de formațiune sunt: ⁠reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli; reforma administrativă care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici, precum și debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

PSD cere, de asemenea, reluarea stimulării economice în sectoarele strategice, fiind vorba de garanţii de stat pentru investiţii şi capital de lucru, subvenţionarea dobânzilor în sectoarele strategice, susţinerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla, dar și susţinerea agriculturii şi a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenţionată.

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