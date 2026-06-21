PSD decide duminică dacă susține Guvernul Veștea. Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, printre condițiile social-democraților

Președintele al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi că decizia finală privind participarea la viitorul Executiv ar putea fi luată duminică, după consultările interne din partid.

„L-am informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată”, a declarat Grindeanu după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

Liderul social-democrat a precizat că partidul analizează atent programul de guvernare și impactul măsurilor propuse.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a afirmat Grindeanu.

PSD: Nu avem nimic împotriva lui Adrian Veștea

Deși decizia este încă în analiză, liderul PSD a ținut să sublinieze că rezervele partidului nu au legătură cu persoana premierului desemnat.

„Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri. Este un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce condiții pune PSD pentru susținerea Guvernului Veștea

În paralel cu negocierile politice, PSD a prezentat public, vineri, lista de măsuri pe care le consideră obligatorii pentru acordarea sprijinului parlamentar viitorului Executiv.

Potrivit social-democraților, programul de guvernare trebuie să includă măsuri clare pentru protejarea populației și stimularea economiei.

1. Majorarea salariului minim

Una dintre principalele solicitări este creșterea salariului minim pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri mici și medii.

2. Indexarea pensiilor

PSD cere menținerea mecanismului de indexare a pensiilor și protejarea veniturilor pensionarilor în contextul creșterii costului vieții.

3. Oprirea măsurilor de austeritate

Social-democrații solicită renunțarea la măsurile care cresc povara fiscală asupra populației și a micilor antreprenori.

„Viitorul guvern trebuie să își asume măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică”, transmite PSD.

4. Sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități

Printre condițiile PSD se află și extinderea programelor sociale dedicate categoriilor vulnerabile.

5. Continuarea plafonării adaosului comercial

Formațiunea cere extinderea schemei de limitare a adaosului comercial pentru produsele de bază, alimentare și nealimentare, incluse în coșul minim de consum.

Reforma administrativă și reducerea birocrației

Social-democrații solicită și măsuri de eficientizare a administrației publice, printre care:

reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme;

scurtarea cu minimum 30% a termenelor de autorizare;

stimularea comasării administrative a localităților mici;

reducerea cheltuielilor publice.

PSD cere sprijin pentru economie și agricultură

Pe lista condițiilor impuse viitorului Guvern se află și măsuri pentru stimularea investițiilor și susținerea sectoarelor strategice.

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