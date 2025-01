Mesajul lui Bolojan pentru Grindeanu, despre restructurările de la Senat: Timpul a validat că a fost corect la Bihor

Ilie Bolojan a fost întrebat duminică seara despre replica primită din partea lui Sorin Grindeanu cu privire la restructurările de la Senat. Social-democratul a spus că nu este o idee foarte fericită şi că „a eşuat deja” făcând asta la Consiliul Judeţean Bihor.

„Eu pot să intru într-o cascadă de declaraţii, ştiu să fac asta, dar nu cred că e o chestiune productivă. Domnul Grindeanu a avut nişte date care s-au demonstrat şi se poate verifica oricând că nu au fost în concordanţă cu realitatea. Adică reducerea de personal pe care am făcut-o la Secretariatul General al Guvernului în 2007, la Primăria Oradea, la Consiliul Judeţean, a fost o reducere care nu a fost luată în ideea de a reduce personalul, ci de a-l dimensiona corect. Şi faptul că la finalul fiecărei perioade de patru ani s-a dovedit, la Consiliul Judeţean Bihor, că astăzi funcţionăm bine mersi, cu 83 de colegi, cred că 84, pentru că s-au mai întâmplat nişte mişcări de personal, faţă de alte Consiliul Judeţene care au 150, 200, 250 de angajaţi. Poate e foarte auster Consiliul Judeţean Bihor, poate trebuie 5 oameni în plus, 10 oameni în plus, dar nu 100 de oameni în plus. Timpul a validat că acest calcul a fost corect”, a spus Bolojan, la Digi 24.

Preşedintele Senatului a afirmat că „asta se va întâmpla şi la Senat”.