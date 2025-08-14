Mihai Fifor despre reforma educaţiei: „Un atentat la existenţa statului român”

Mihai Fifor a lansat joi un atac dur la adresa reformei din educaţie, susţinând, într-o postare pe Facebook, că noile măsuri vor duce la concedieri, la pierderea cadrelor didactice calificate şi la închiderea şcolilor din mediul rural, fără soluţii reale pentru transportul elevilor.

Potrivit acestuia, România are, conform Eurostat 2024, cea mai mare rată a părăsirii timpurii a şcolii din Uniunea Europeană, 16,8%, faţă de media UE de 9,3%, iar măsurile anunţate vor agrava situaţia.

Fifor atrage atenţia că în mediul rural lipsa profesorilor suplinitori este deja o problemă, iar comasarea şcolilor va împinge şi mai mulţi copii spre abandon şcolar.

El consideră că aceste decizii nu vor reduce semnificativ deficitul bugetar, dar vor produce „daune uriaşe şi ireparabile” pe termen lung.

„Fără educaţie accesibilă şi de calitate, nu există dezvoltare, nu există economie competitivă, nu există securitate naţională”, a avertizat fostul ministru, calificând reforma drept „o crasă necunoaştere a realităţii din România” şi „un atentat la însăşi existenţa statului român”.