Ministra Oana Țoiu, după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian: „Această acțiune este iresponsabilă”

„Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Cu atât mai mult motiv pentru a adopta și aplica cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat NATO și ca țară confruntată cu astfel de provocări rusești, România își exprimă deplina solidaritate cu Estonia”, adaugă ministra.

Romania condemns the violation of Estonian airspace by three Russian fighter jets. This action is irresponsible. It is what happens when an aggressor feels the cost of its war and attempts to escalate in order to avoid this cost by any means possible. All the more reason to adopt… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 19, 2025

Trei avioane militare ruse au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membru NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, a declarat guvernul estonian.

Incidentul survine la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele și oficialii occidentali să declare că Rusia testează pregătirea și hotărârea alianței, anunță Reuters.

Avioanele rusești au fost în spațiul aerian estonian timp de 12 minute

Încălcarea spațiului aerian are loc la trei zile după ce forțele militare ruse și belaruse au încheiat exercițiile militare comune, numite Zapad 2025.

Tallinn a declarat vineri că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute.

„Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.