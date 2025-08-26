Prima pagină » Politic » Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi, în vizită la București

Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi a făcut marți o vizită la București. El s-a întâlnit cu Oana Țoiu și cu președintele Nicușor Dan.
Sursa foto: Facebook/Mihai Popșoi
Cosmin Pirv
26 aug. 2025, 09:48, Politic

Șeful diplomației Republicii Moldova va participa marți în calitate de invitat special la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.

Ministrul Mihai Popșoi și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, vor avea intervenții în cadrul sesiunii de lucru cu tema „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”.

Cei doi oficiali vor susține apoi o conferință de presă.

Agenda vizitei include, de asemenea, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.