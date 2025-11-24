Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate

În intervalul 24 noiembrie, ora 10:00 – 25 noiembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 0-1 grade Celsius, cu maxime de până la 11 grade. De asemenea, spre dimineață, sunt posibile condiții de ceață.

În intervalul 25 noiembrie, ora 08:00 – 26 noiembrie, ora 08:00, cerul va rămâne variabil, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Maximele vor ajunge în jurul a 12 grade Celsius, iar minimele vor varia între 1 și 4 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

„În intervalul 25 noiembrie, ora 03 – 26 noiembrie, ora 08,municipiul București NU se va afla sub incidența mesajului de atenționare meteorologică”, mai precizează ANM.