Prima pagină » Știrile zilei » Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate

Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate

Municipiul București se va bucura de de vreme frumoasă și temperaturi peste normalul perioadei de luni până miercuri, fără să fie sub incidența unei atenționări meteorologiei, informează Administrația Națională de Meteorologie.
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 nov. 2025, 10:28, Social

În intervalul 24 noiembrie, ora 10:00 – 25 noiembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 0-1 grade Celsius, cu maxime de până la 11 grade. De asemenea, spre dimineață, sunt posibile condiții de ceață. 

În intervalul 25 noiembrie, ora 08:00 – 26 noiembrie, ora 08:00, cerul va rămâne variabil, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Maximele vor ajunge în jurul a 12 grade Celsius, iar minimele vor varia între 1 și 4 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. 

„În intervalul 25 noiembrie, ora 03 – 26 noiembrie, ora 08,municipiul București NU se va afla sub incidența mesajului de atenționare meteorologică”, mai precizează ANM. 

 