Ministrul Agriculturii participă la Consiliul AgriFish de la Bruxelles

În cadrul sesiunii, Comisia Europeană va prezenta propunerile privind Politica Agricolă Comună (PAC) post-2027, în baza cărora miniştrii agriculturii vor avea ocazia de a desfăşura o primă dezbatere de orientare.

Discuţiile vor viza regulamentul privind PAC post-2027, regulamentul privind organizarea comună a pieţelor şi regulamentul privind Programul UE pentru şcoli.

Totodată, miniştrii vor aborda şi chestiuni legate de comerţul agroalimentar, un punct recurent pe ordinea de zi a Consiliului, în contextul evoluţiilor recente de pe pieţele internaţionale.

Dezbaterile vor include prezentarea şi analiza propunerii de regulament privind sprijinul acordat de UE politicii comune în domeniul pescuitului, Pactului european privind oceanul planetar, precum şi politicii UE în domeniul maritim şi al acvaculturii pentru perioada 2028-2034.

Un alt punct important îl constituie schimbul de opinii privind consultările anuale dintre UE şi Regatul Unit, respectiv UE şi Norvegia şi statele costiere, cu privire la stabilirea posibilităţilor de pescuit pentru anul 2026.

În marja reuniunii, miniştrii pescuitului vor discuta despre modalităţi de simplificare şi eficientizare a reglementărilor din domeniu.