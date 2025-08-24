Ministrul apărării naționale, prezent la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei

Ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene.

Totodată, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a spus Moșteanu.

Pe 24 august, Ucraina sărbătorește Ziua Independenței, una dintre cele mai importante sărbători naționale. În această zi, în 1991, Parlamentul de la Kiev a adoptat Declarația de Independență, prin care Ucraina s-a desprins oficial de Uniunea Sovietică.