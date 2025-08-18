Ministrul de Externe al României, discuții cu Înaltul reprezentant pentru politica externă a UE

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a mai precizat că, pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces.

„Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a mai scris Oana Țoiu