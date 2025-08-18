Prima pagină » Politic » Ministrul de Externe al României, discuții cu Înaltul reprezentant pentru politica externă a UE

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat pe rețeaua X că a purtat discuții cu vicepreședintele Comisiei Europene pe tema eforturilor pentru pace. Convorbirea a avut loc înaintea întâlnirii liderilor Consiliului European, programată mâine, în sistem on-line.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax foto
Laurențiu Marinov
18 aug. 2025, 18:48, Politic

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a mai precizat că, pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces.

„Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a mai scris Oana Țoiu