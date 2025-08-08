Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună și jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a declarat ministrul Economiei.

Licența veche de exploatare expira și, în cazul neprelungirii, exista riscul pierderii ei.

„Am semnat astăzi hotărârea de Guvern prin care România primește licența pentru exploatarea grafitului din Gorj. Nu pleacă în mâini străine”, a spus Radu Miruță.

Grafenul, care se obține prin exfolierea grafitului, este considerat mineralul minune, fiind folosit în mai multe industrii: microelectronică, energetică, aerospațială.

„În anii 2000, la Baia de Fier se exploatau 40.000 de tone de grafit anual. Acum, liderul exploatării de grafit în Europa este Norvegia, care procesează 10.000 de tone de grafit anual. Deci, de patru ori mai mult se poate face în România. În plus, grafitul românesc are o calitate fantastică, având o puritate de 98%”, se arată într-un comunicat al USR, formațiune din care face parte ministrul Economiei.