Ministrul Economiei vrea să schimbe legea pentru companiile de stat: „Nu există altă variantă”

„Din punctul meu de vedere nu există absolut nicio altă variantă ca aceste companii să meargă mai bine decât dacă se schimbă legea în baza căreia sunt astăzi împământeniți acolo niște oameni în funcție de conducere. În acest sens am propus niște modificări ale cadrului legal”, a anunțat Miruță, marți la Digi24.

Prima măsură propusă vizează posibilitatea ca ministerul să anuleze procese de selecție ilegale. „În primul rând, acolo unde se oficializează ilegalități în procesul de selecție al conducerilor companiei, ministerul să aibă posibilitatea să anuleze aceste procese”, a susținut ministrul Economiei.

Acesta a mai propus și extinderea criteriilor de performanță. „Suplimentarea criteriilor de performanță. De când și cui este frică în această țară să răspundă unor criterii. Acei indicatori de performanță care să fie extinși, tocmai pentru a radiografia o situație corectă din perspectiva performanței celor care conduc aceste companii de stat”, a mai subliniat oficial.

În al treilea rând, ministrul cere reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație. „O a treia propunere este ca reducerea numărului oamenilor din consilii de administrație, de la 5 la 3, să se aplice ca o normă tranzitorie și pentru acele ce au, unde deja s-au făcut selecțiile, sau unde sunt în curs. Pentru că vă spun foarte deschis, fără această normă, efectul este aproape zero, pentru că dacă n-au fost finalizate mai peste tot aceste selecții, mai peste tot sunt deja demarate. Și atunci efectul scontat nu există”, a spus Miruță.

„Este o coaliție, sunt patru partideri, sunt puncte de vedere diferite, noi suntem maturi, stăm la masă, venim cu argumente. La urma în orice democrație, o majoritate va decide”, a conchis ministrul.